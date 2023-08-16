Con el PRI, Coahuila va Puro pa’ Delante

Sabinas, Coah.- Durante los consejos políticos en Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, el presidente estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, señaló que el priismo en Coahuila demostró que con trabajo en unidad y decisiones responsables, se obtienen resultados históricos e indiscutibles, como los más de 765 mil votos que logró Manolo Jiménez Salinas, y con los cuales la entidad sigue echada pa’ delante.

Así mismo, reconoció la labor de la militancia priista de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas durante sus respectivos Consejos Políticos Municipales, en los que acompañó a sus dirigentes y aprovechó para entregar a las militancias reconocimientos por los más de 765 mil sufragios con los que se ganó de manera contundente en las urnas.

En eventos muy nutridos en los que el denominador común fue la unidad y el gran respaldo de la militancia de cada municipio, Carlos Robles destacó que el gran trabajo que ha realizado el primer priista de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en su administración, en el que ha mantenido la paz, la seguridad y el desarrollo económico, fue uno de los grandes factores por los que los coahuilenses decidieron dar continuidad al buen trabajo de los gobiernos del PRI.

Junto a Carlos Robles se dieron cita los secretarios del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales, Álvaro Moreira Valdés, Gabriel Elizondo, Inocencio Aguirre Willars y Adrián Herrera, además de ex diputados, ex presidentes de partido, líderes de sectores y organizaciones, ex alcaldes, así como la militancia priista de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas.

“Vienen retos para Coahuila y Manolo, sabiéndolo, está trabajando desde ahora y con todo. Lo conocemos bien, sabemos que es trabajador, que sabe planear y, sobre todo, sabe cumplir”, señaló.

“Compañeras y compañeros, tomemos este día como el arranque en la construcción del 2024. Tenemos mucho por hacer, es importante comenzar a trabajar en fortalecer a nuestras estructuras de activismo y representación.”, enfatizó Carlos Robles Loustaunau.