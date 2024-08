Con un Desfile Celebrarán el Mes de la Discapacidad

SABINAS, COAH.- En el marco de la celebración del Mes de la Discapacidad en el mes de septiembre, la asociación Unidos por un Ángel Movimiento Sofía se encuentra en plena preparación para realizar un desfile en Sabinas. Dora Irasema Álvarez Villarreal, presidenta de la asociación, ha anunciado que se están organizando diversas actividades para apoyar y visibilizar a las personas con discapacidad en la región.

La asociación, que atiende a alrededor de 200 personas con diversas discapacidades, tiene la firme intención de realizar un desfile en el que participen tanto las familias de los miembros de la asociación como instituciones educativas de la región. "Queremos que este desfile sea una muestra de apoyo para los niños, jóvenes y personas con discapacidad. Es importante que toda la comunidad se una y participe", mencionó Álvarez Villarreal.

La iniciativa busca no solo celebrar a las personas con discapacidad, sino también concientizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a este sector. "Normalmente, pensamos que la discapacidad no nos va a alcanzar, pero es algo que puede llegar a cualquier familia. Debemos concientizar que las personas con discapacidad también pueden lograr muchísimas cosas; no hay que limitarlas, sino apoyarlas e impulsarlas", afirmó la presidenta de la asociación.

La asociación Unidos por un Ángel Movimiento Sofía apoya a niños y jóvenes con diversas condiciones, entre ellas parálisis cerebral, síndrome de Hunter, síndrome de Down, y autismo, así como a personas con espina bífida y otras condiciones. "El objetivo es llegar a más hogares, a más lugares, para que todos reciban el apoyo que necesitan", explicó.

Álvarez Villarreal también destacó el respaldo que la asociación ha recibido de los diferentes alcaldes de la región carbonífera, quienes han apoyado sus iniciativas en diversas ocasiones, especialmente en los eventos que organizan en abril, diciembre y ahora en septiembre. "Estamos muy agradecidos por el apoyo constante de las autoridades locales. Gracias a su respaldo, podemos realizar estos eventos que son tan importantes para las familias con discapacidad", expresó.

Este año, además de enfocarse en la discapacidad infantil y juvenil, la asociación también está expandiendo su labor para incluir a los adultos mayores. "Nos han pedido apoyo para el adulto mayor, que a menudo enfrenta discapacidades relacionadas con la edad o enfermedades crónicas. Sabemos que es una tarea titánica, pero creemos que si ponemos el corazón en ello, podemos lograrlo", compartió Álvarez Villarreal.

Con 14 años de dedicación a esta causa, la presidenta de Unidos por un Ángel Movimiento Sofía tiene la visión de seguir ampliando el alcance de la asociación en los próximos años. "Si Dios lo permite, el próximo año queremos enfocarnos de lleno en apoyar también a los adultos mayores y a todas las personas que lo necesiten. La discapacidad nos está llamando, y vamos a responder impulsando a quienes más lo necesitan", concluyó con determinación.

El desfile, que promete ser un evento emotivo y lleno de solidaridad, no solo celebra la fortaleza y la resiliencia de las personas con discapacidad, sino que también es un llamado a la comunidad a unirse en la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa para todos.