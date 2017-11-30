Concluye peritaje de accidente minero

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social concluyó con los peritajes e investigación de la Mina VII de Carbón, donde fallecieron dos mineros el pasado 18 de octubre.

El subdelegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Julio Antonio Sánchez Morales informó que se concluyó con la inspección extraordinaria de Seguridad e Higiene derivada del lamentable accidente concluyendo que se dictó un total de 35 medidas de restricción de acceso al interior de la mina.

Esto implicó que los mineros continuos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 quedaran restringidos por medidas tanto de procedimientos como medidas físicas que la empresa se encuentra en estos momentos para subsanar.

Mencionó que ya se presentó la primera comparecencia por parte de la empresa, la cual está siendo analizada por la delegación en Saltillo y la Dirección General de Inspección en la Ciudad de México, por lo que dependiendo del resultado probablemente se haga el levantamiento de las medidas de manera parcial ya que compadecieron por cierto número de medidas, sin embargo, no de la totalidad. Señaló que quedan solamente operando las frentes largas y los mineros continuos 1 y 5.

Indicó que la empresa tiene por reglamento de inspección y la propia Ley de Procedimientos Administrativos todo el tiempo que conlleve el procedimiento hablando de unos seis meses, tiempo en el que la empresa tienen el derecho de compadecer cuantas veces considere prudente siempre y cuando cumpla con la normatividad.