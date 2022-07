Concluye Sabinas labores en pozo

Sabinas, Coahuila.- Después de todo un día de arduo trabajo por parte de las cuadrillas de SIMAS con la supervisión personal por parte de la alcaldesa Diana Haro Martínez, al filo de las 5:30 de la tarde de este domingo quedaron concluidas las reparaciones en el pozo de las Flores Magón que atiende a un 24% de la población.

Los trabajos consistieron en la habilitación de la columna de bombeo donde detectaron algunas piezas dañadas y fue necesario un trabajo en taller de torno, para poder ensamblar el motor. Haro Martínez constató toda esta actividad en seguimiento a los trabajos que se han realizado de manera periódica.

Destacó la alcaldesa que las acciones son diarias con el objetivo específico de lograr que el agua llegue a todos los hogares y por eso, a la par envían pipas para abastecer a los usuarios donde se resiente la falta del vital líquido. Agradeció a quiénes se han sumado a esta tarea de apoyar a las familias, sin embargo, destacó, "no es válido lucrar con el sentimiento de las personas. Nosotros les damos una información real y no es que no se les quiera dotar de agua, es necesario que sepan que estamos en una contingencia y no se vale que digan que no trabajamos, porque estamos enfocados en esta que es una prioridad para el municipio desde el inicio de la administración".

Añadió que este lunes 11 de julio, dará una amplia explicación de cada una de las acciones emprendidas en los pozos de abasto en Sabinas. En esta ocasión la problemática fue derivado del pozo Flores Magón, además de la falla de energía eléctrica en la red interna de pozos registrada en San José del Aura, que corresponden al SIMAS central, lo que ocasionó la baja presión en otro importante sector del municipio y/ o la falta del vital líquido.