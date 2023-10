Construyen cárcamo en la Reynera

Sabinas, Coahuila (17 de octubre 2023 ). - Al mencionar que este arranque de obra es un compromiso cumplido más de esta administración 2022-2024, la alcaldesa Diana Haro Martínez señaló que fue una petición que las familias le hicieron y ahora vuelve a este sector ya con resultados, a través del programa del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (FAISM).

En el lugar agradeció la presencia y respaldo de los integrantes del cabildo, así como el licenciado Juan Carlos Sandoval González, director de Urbanismo y Planeación pero, principalmente a los vecinos quienes le dieron las gracias por su respuesta.

Haro Martínez dijo que los resultados se demuestran con hechos cómo esta ocasión. "Durante la campaña tomé la firme decisión de trabajar incansablemente para hacer de nuestro municipio un lugar mejor. Aquí estuve con ustedes y me hicieron esta petición, les respondí que tuvieran la seguridad que así sería y damos un paso importante pues oficialmente inicia la construcción del cárcamo para la captación de aguas pluviales en la colonia Reynera. Esta acción es el resultado de aquella promesa que hice durante mi campaña. Otro compromiso más cumplido".

Yo no vengo solo a hablar con palabras, sino a demostrarles con hechos, dijo, y realidades porque estamos comprometidos con el bienestar de todos ustedes. Este cárcamo ayudará a prevenir inundaciones. Agradeció el respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, aliado de Sabinas en todas las acciones que se emprenden. La obra consiste en la construcción de un cárcamo de concreto para la captación de agua de lluvia en el acceso a la Privada del Sol equipado con subestación eléctrica de 30 KVA, bomba sumergible de 20 caballos de fuerza, con salida de 8 pulgadas y 185 metros lineales de tubería de PVC de 10 pulgadas de diámetro, equipada con electro nivel para desagüe automático del sector durante las época de lluvias.

Esta obra es una en una maratónica jornada a través del programa "Me Late Sabinas". "Seguiremos trabajando incansablemente para abordar las necesidades de todas nuestras colonias y comunidades. Su confianza en mí como alcaldesa es lo que me impulsa a seguir adelante, y no descansaré hasta que hayamos cumplido cada uno de nuestros compromisos. Gracias por ser una comunidad comprometida y por creer en un gobierno que actúa en beneficio de todos".En Sabinas construyen cárcamo en la Reynera