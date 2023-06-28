Continúa impune tragedia en la 57

SABINAS, COAH. - La compañía aseguradora de la empresa Fletes y Acarreos "El Capricho" se niega a cubrir los gastos por reparación de daños por la muerte de cuatro personas entre ellas un menor, hechos ocurridos sobre la carretera Federal 57 el pasado mes de mayo.

El Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillén señaló que este caso aún está pendiente debido a que la compañía aseguradora se niega a cubrir las indemnizaciones que les corresponde a las familias de las cuatro víctimas.

Las autoridades esperan una respuesta solidaria por parte de la empresa "El Capricho" con el conductor del tracto camión, es probable que esto suceda antes de que se venza el acuerdo que otorgó el juez para llegar a un arreglo satisfactorio entre ambas partes.

Caso contrario el chófer del tráiler Erik Jasiel continuará el proceso así como de la persona moral, el conductor del camión quinta rueda continúa vinculado a proceso sujeto a la medida cautelar con la colocación del brazalete electrónico que le dictó el juez en materia penal.

Como se recordará en este trágico accidente perecieron María de los Ángeles Cortez Alvares, su hijo Gilberto de 11 años, Leonor Rodríguez de 53 y Sergio Calvo Jiménez quienes viajaban en un automóvil Chevrolet 2017 con dirección a Piedras Negras cuando les cayó encima toneladas de carbón que eran transportadas por un segundo remolque que supuestamente se desprendió causando la tragedia el pasado 6 de mayo.