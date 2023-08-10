Contratarán Policías para a FeriExpo

SABINAS, COAH. - En vísperas de las festividades anuales de FeriExpo Sabinas 2023, la dirección de Seguridad Pública estará contratando un centenar de personas que estén interesados en trabajar en la seguridad durante los diez día de festividades.

Las personas interesadas acudir mañana al módulo de contratación que se ubicará en la plaza principal a partir de las 13 horas, los interesados deberán de presentar credencial de elector así como su solicitud elaborada.

Leonel Payan, Director del Mando Único señaló que se cuenta con cien vacantes disponibles para las personas que estén interesadas en salvaguardar la integridad de las miles de familias que acuden a divertirse de todo el Estado de Coahuila durante los días de festividades que es una de las ferias de mayor atracción en la Entidad.

Se estará seleccionando al personal que estarán trabajando durante la tradicional Gran Cabalgata que atrae a gran cantidad de jinetes de toda la República Mexicana y del Extranjero así como en los terrenos de Feriexpo que inicia la primer semana de septiembre.

Con anticipación el funcionario policiaco hizo un llamado a la población en general para que no alteren el orden durante las fiestas grandes de Sabinas y pueda concluir con saldo blanco.