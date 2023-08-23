Contactanos

Convive Diana Haro con adultos mayores

La alcaldesa desde el principio de la administración definió la atención para este sector de la población.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 23 agosto, 2023 - 09:07 p.m.
Honrar a los adultos mayores, reconocer en ellos a gente con experiencia, conocimientos y un gran corazón representa para la administración municipal de Sabinas.

Sabinas, Coahuila.-   Honrar a los adultos mayores, reconocer en ellos a gente con experiencia, conocimientos y un gran corazón representa para la administración municipal de Sabinas, que preside Diana Haro Martínez, uno de los rubros más importantes y con base en ello, se les atiende a través de las Esferas Ciudadanas, programa 100% municipal que les permite una constante convivencia.

Este martes 22 de agosto, la alcaldesa Diana Haro Martínez convivió con los adultos mayores que forman parte de la Esfera ubicada en el centro comunitario de la Villa de Agujita quienes aprovecharon, además de hacerle llegar sus inquietudes, de compartir con ella y platicar anécdotas de su niñez y juventud; se contó además con la presencia de la directora del Desarrollo Integral de la Familia, Luz Elena Dávila Viramontes y de la delegada municipal, Rosa Elia Martínez.

La alcaldesa desde el principio de la administración 2022-2024, definió la atención hacia los adultos mayores, a fin de ofrecer a través de las esferas ciudadanas un acercamiento constante, además de la aplicación de cursos y atención en todos los rubros, pero, principalmente la cercanía. Es un programa que tiene visión y objetivos específicos y nació a iniciativa de la licenciada Diana Haro Martínez, al detectar durante su campaña esta necesidad en las diferentes colonias, barrios, comunidades y ejidos.

En ella se conjuntan los esfuerzos de la comunidad y el gobierno municipal ante la petición reiterada de la ciudadanía, de atender los grupos más vulnerables en necesidades de formación emotiva y de atención a adultos mayores.

 
