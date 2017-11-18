Convoca Sabinas a Feria del Empleo

SABINAS, COAH.- Será este próximo 25 de noviembre cuando se lleve a cabo en las instalaciones de la plaza principal de Sabinas “Benito Juárez” una Feria del Empleo, donde algunas empresas de la localidad estarán ofertando vacantes.

Raúl Dante Guajardo, director del área de Fomento Económico en el municipio de Sabinas dio a conocer que el evento tendrá un horario de las 15:00 a las18:00 horas, en la explanada de la presidencia municipal.

Dijo que como antecedente en años pasados han participado entre 20 y 25 empresas no solo de Sabinas si no de toda la región, asimismo inmobiliarias con su oferta de vivienda. Señaló que tienen un aproximado de 300 a 500 buscadores de empleo que vienen ese día a aplicar para los puestos que están ofertando las empresas.