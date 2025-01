Corren a Tania y a Tony Flores de Sesión ordinaria de Cabildo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Después de dejar una administración municipal endeudada, sin dinero para el pago de nómina a sus más de 100 trabajadores y con toda una serie de irregularidades, además de un sinfín de denuncias que pesan en su contra, la ex alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, sigue generando problemas ahora en la nueva administración municipal 2025-2027 junto con su hermano el diputado local Antonio Flores Guerra al intervenir en una sesión ordinaria de cabildo.

Sin respetar el Artículo 17, Fracción IX del Código Municipal del Municipio de Múzquiz, donde se establece que el público que asista a las sesiones deberá guardar absoluto respeto y silencio, y abstenerse de interrumpir por cualquier método el desarrollo de los trabajos, ambos personajes junto con un grupo de personas entre hombres y mujeres, irrumpieron en el recinto de la Presidencia Municipal alterando el orden tras uno de los temas a atender de acuerdo al orden del día, referente a fusionar la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz (JAAPAM) con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) Región Carbonífera.

Ante esta situación y de acuerdo al Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, Administración Municipal 2025-2027 y teniendo el Presidente Municipal o Presidenta Municipal como obligación, mantener el orden en las sesiones de cabildo, se optó por llamar a la Fuerza Pública en este caso a los elementos de Seguridad Pública Municipal del Mando Unico a cargo de Alberto Rodríguez, ante el desorden total generado en el recinto.

Al grito de ¡Fuera, Fuera!, nada tienen que hacer aquí, ustedes ya tuvieron su tiempo 3 años al frente de la administración municipal y no hicieron nada, algunas personas que se encontraban en el palacio municipal gritaban a Tania y a su hermano Tony Flores.

En tanto el Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, en reiteradas ocasiones, les pidió cordura o caso contrario de continuar alternando la sesión de cabildo, abandonar el lugar.

"Discúlpeme, usted no puede hablar, no tiene el uso de la voz, mencionaba el funcionario a la vez a los acompañantes de los dos personajes políticos, aquí no puede hablar ningún ciudadano porque así lo marca el Código Municipal", sin embargo, los presentes hicieron caso omiso a las indicaciones.

Finalmente, Tania y Tony fueron prácticamente corridos de la Presidencia Municipal abucheados por los presentes en presencia de los regidores de MORENA y del PT.