Cuesta $8 mil traer brazalete

SABINAS, COAH.- Toda persona que sea sujeta a una medida cautelar con el uso del brazalete electrónico tras enfrentar algún proceso judicial, deberá de pagar ocho mil pesos mensuales mientras que se resuelve su situación jurídica, violando la presunción de inocencia.

El Abogado litigante Miguel Tinajero Martínez, señalo que desafortunadamente se tomó una mala decisión, no son los jueces, sino del tribunal "van a cobrar ocho mil pesos para que una persona goce de su libertad con brazalete, de hecho la mayoría de estas personas son humildes que cuentan con solvencia económicos para cubrir la citada cantidad.

Agregó que es un trato injusto e indigno por parte del tribunal de ese tipo de situaciones, deberían de considerar a las personas que menos ganan, con este cobro se viola la presunción de inocencia.

"Una persona es culpable cuando existe una sentencia, entonces las personas que cometieron algún delito van a preferir estar privadas de su libertad que portar el brazalete que tiene un costo de ocho mil pesos.

La mayoría de las familias de los detenidos al conocer que existe una salida alternativa para que puedan llevar su proceso en libertad se sacrifican pagando ocho mil pesos mensuales para no verlos encerrados.