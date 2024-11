Cuestiona abogada parcialidad de Juez

SABINAS, COAH.- La abogada Ariana Denisse García Bosque responsable de la defensa de Diana N, acusada del homicidio de Antonio Silva Puente, denunció la actuación parcial al juez durante la audiencia realizada el pasado lunes en la centro de justicia penal.

Entrevistada al término de la audiencia donde solicitó la ampliación del tiempo de investigación del caso, y en donde se negó la solicitud de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada.

"No está siendo imparcial. Se le nota completamente una parcialidad para acreditar una responsabilidad con agravantes que no existen y esa no es su función; su principal función es esclarecer los hechos. Hay suficientes datos de prueba que apuntan a que las circunstancias de lo sucedió fue distinto a como el ministerio público lo está imputando" reiteró.

La abogada señaló que como ocurre siempre, el ministerio público siempre tiende a inclinarse sobre una versión. Sin embargo, enfatizó la parcialidad del juez citando que durante la audiencia, una de las víctimas indirectas se dirigió hacia el juzgador de tú, como si lo conociera de tiempo.

Otro de los cuestionamientos de la defensa, advierte de la indiferencia sobre el origen del arma de fuego y del paradero del dueño, lo cual es prueba fundamental del caso.

Finalmente, la abogada reiteró que a pesar de estas inconsistencias en el juicio, espera lograr demostrar que los hechos no ocurrieron como lo plantea el ministerio público y confía en reclasificar el delito en base a las pruebas y testimonios con los que cuenta.