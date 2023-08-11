Decepcionadas viudas con CFE

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Viudas de Pasta de Conchos dijeron sentirse decepcionadas y engañadas de los directivos de CFE al señalarle que las empresas Terra y Proacom ya habían cubierto el pago a los proveedores.

Claudia Escobar Pacheco, señaló que son demasiadas las personas que estas empresas adeudan a empresarios de la Región Carbonífera que en su momento le solicitaron al Presidente de la República que se les brindará trabajo más no que les adeudaran más de 30 millones de pesos.

La postura de las viudas es apoyar a los proveedores aunque también les interesa que continúen con los trabajos que por cierto van atrasados y no creen que el rescate de los restos de los mineros se logré antes de que termine el sexenio de AMLO.

Escobar Pacheco dijo que las empresas ya señaladas recibió un anticipo del 50 por ciento de adelanto por los trabajos que iban a realizar sin embargo CFE al observar que era nulo el avance dió por terminado el contrato contraído con anterioridad.

Al enterarse las viudas que no han cubierto los pagos a los proveedores, habrán de fiscalizar los recursos que se destinaron para las obras de rescate que ascienden 75 millones de dólares y aún así con esta cantidad los directivos de CFE se quejan de que no hay dinero y compran lo que necesitan de segunda mano.

El tiempo que dure la manifestación pacífica por parte de los proveedores, las viudas estarán apoyándolos hasta que les paguen el último cinco del millonario adeudo que tienen con varias empresas de la Región Carbonífera.