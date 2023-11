Dedican altar de muertos en memoria de sabinenses

Sabinas, Coah. - Con el llamado a mantener vivas nuestra cultura y tradiciones, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez encabezó la ceremonia en el altar monumental en memoria de sabinenses en la plaza principal donde estuvieron presentes integrantes del cabildo, profesora Marisol Ávila Menchaca, subdirectora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, así como las profesoras Alma Rosa Pérez, jefa de Sector de la Zona Escolar 311 y Alicia Rodríguez Rivas, Inspectora de la misma.

Agradeció a la maestra María del Pilar Arizpe, coordinadora de Educación y Cultura en el Municipio y al jurado calificador del concurso de altares, profesora Bertha Alicia Villarreal Rodríguez, Manuel Alejandro González Arreola y San Juana Guía Valdés por su apoyo y mencionó que en Sabinas se honra de manera simbólica la memoria de todos los sabinenses que se han adelantado en el viaje sin regreso "y damos un pase de lista de aquellos que se encuentran en este altar dedicado a su recuerdo, por parte de la administración municipal 2022-2024".

Mencionó que, cuando un ser querido muere, no significa que se vaya para siempre porque, entonces, es que comienza a vivir eternamente en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. "Todos los aquí presentes hemos pasado por esos momentos de tanto dolor y estar de pie, fortalecidos y en fe, nos motiva a traer a nuestra mente todo lo bello que dejaron en su paso por este mundo terrenal; porque el amor siempre queda, nada, ni siquiera la muerte se lo puede llevar". Añadió que este altar de muertos es una ofrenda para que nuestros seres queridos regresen a visitarlo y, ofrendar en el día de muertos, es compartir con los difuntos todo lo que aquí vemos, pero no solo hablamos de los alimentos si no estar cerca de ellos para dialogar con su recuerdo, con su vida.

La ofrenda, dijo, es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria, es un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Es mantenerlos vivos siempre. Este altar monumental está a disposición de los sabinenses, porque entendemos la magnitud de este sentimiento que está a flor de piel en todo momento, pero más en estas fechas.

Invitó a todos los presentes porque mantengamos vivas nuestras bellas tradiciones. En Sabinas preparamos este altar de muertos y sabemos que los días 1 y 2 de noviembre las familias visitarán los panteones que ya están listos para recibirlos. Invitó a mantener viva nuestra cultura y tradiciones.