Dedican Serie Nacional de beisbol a Aracely Gutiérrez

SABINAS, COAH.- Durante la ceremonia de inauguración de la Serie Nacional de Beisbol Williamsport del categoría Moyote (7 y 8 años) realizado en el estadio de beisbol infantil “Francisco del Bosque”, se rindió un homenaje a la licenciada Aída Aracely Gutiérrez Salinas, por su labor altruista en apoyo al deporte y en especial al desarrollo de rey de los deportes en todas sus categorías.

José Maíz Gracia, director general.

Durante el evento se contó con la presencia del alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, del director general de Ligas Pequeñas José Maíz García, del director de la región 3, Antonio de Peña Aldaco, del delegado del Inedec en la Región Carbonífera, Víctor Manuel Contreras Malagón, del subdirector de Ligas Pequeñas Mario Paula, de la impulsora del beisbol infantil en Nueva Rosita, Pilar Guadiana Tijerina, del representante del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, el secretario de Gobierno en la Región Carbonífera Eliazar Villarreal Willars, y la homenajeada Aída Aracely Gutiérrez Salinas, directora general de Grupo Comercial Gutiérrez acompañada de su esposo el director de Comercialización de la cadena comercial, Ismael

Rodríguez.

La homenajeada Aída Aracely Gutiérrez Salinas, lanzó la primera bola.

En su mensaje a los participantes de la Serie Nacional el director de Ligas Pequeñas, José Maíz García, felicitó a los padres y madres de familia por su esfuerzo de apoyar a sus hijos acompañándolos a los torneos nacionales, así también al Gobierno del estado de Coahuila y al Gobierno Municipal de Sabinas por la excelencia en la organización de esta justa, donde siempre está garantiza la seguridad y buen trato a todos los visitantes.

En representación del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, el secretario de Gobierno para la Región Carbonífera, Eleazar Villarreal Willars, dio la bienvenida a los equipos participantes y a los padres de familia, y destacó que esta Serie Nacional de Williamsport ha estado presente en la ciudad de Sabinas en 7 ocasiones, donde siempre serán bienvenidos todos los participantes y sus familias.

“Tenemos un Gobernador que siempre respalda el deporte y especialmente aquí en Sabinas el beisbol, con el apoyo también de don Antonio Gutiérrez, y hoy atinadamente se brinda un homenaje a la Lic. Aída Aracely Gutiérrez Salinas, muchas felicidades”, resaltó Villarreal Willars.

Tenemos un Gobernador que siempre respalda el deporte y especialmente aquí en Sabinas el beisbol, con el apoyo también de don Antonio Gutiérrez”

Por su parte, el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal reconoció que en Sabinas se le apuesta al deporte, siempre con el respaldo del gobierno del estado que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís; así mismo reconoció el trabajo del director general de Ligas Pequeñas, José Maíz García, por hacer de la ciudad la capital del beisbol.

“A la señora Aída Aracely muchas gracias por su participación y su gran altruismo, bien merecido tiene este reconocimiento y un gran saludo a su padre don Antonio Gutiérrez Garza, al que pronto veremos”, reiteró el Alcalde.

Después de la declaratoria inaugural de la Serie Nacional, se realizó el lanzamiento de la primera bola a cargo de la homenajeada Aída Araceli Gutiérrez Salinas, al bat José Maíz García y el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal como cátcher.