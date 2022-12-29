Deja “Santa” gran derrama en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.-Los comerciantes del centro de la ciudad recuperaron sus ventas en el mes de diciembre, primeramente con el banquetazo comercial y posteriormente con las ventas siguientes y esperan continuar así hasta fin de año comentó el propietario de uno de los negocios que venden ropa de mujer, perfumes y artículos para protegerse contra las bajas temperaturas.

José Rodolfo Gutiérrez, manifestó que por estos días lo que más se ha vendido son la ropa térmica, chamarras, pantuflas, en general artículos para cubrirse contra el frio.

En el negocio vendemos de todo un poco para la mujer, dijo, perfumes y ropa en general, señaló que en comparación con el año anterior les fue mejor este año y esperan que en el 2023 sea aún mejor y se incrementen las ventas.

En el mes de enero ya sabemos que la cuesta es difícil para algunos, sin embargo conforme pasen los meses la economía va mejorando, por eso aprovechan de vender en estos días antes de que concluya el año, no se pueden quejar, les fue bien en el año 2022.