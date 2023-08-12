Deja transportista a tres lesionados

SABINAS, COAH. Cuantiosos daños materiales y tres personas lesionadas, es el saldo de un accidente automovilístico registrado sobre el paraje conocido como La Y Griega ubicado sobre la carretera Federal 57.

En este accidente automovilístico participó un camión de la línea intermunicipal Ibarra con el número económico 234, el operador perdió el control del autobús invadiendo el carril contrario impactándose de frente con una camioneta Dodge Journey modelo 2015.

La unidad era tripulada por Gerardo Tapia de 33 años de edad con domicilio en la Villa de Agujita quien ameritó atención médica por parte de los paramédicos de la Cruz Roja Delegación Sabinas, posteriormente fue trasladado en ambulancia a la clínica 24 del seguro social de Rosita.

El operador de la línea intermunicipal de transportes Ibarra después de haber provocado el accidente automovilístico se dio a la fuga, elementos de seguridad pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El conductor de la camioneta Dodge Journey al igual que dos mujeres fueron trasladados a la clínica 24 del seguro social para su atención médica, los daños originados en este accidente son cuantiosos.