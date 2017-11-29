Denuncia abigeato alcalde de Progreso

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General en el Estado en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, dio a conocer de la denuncia que presentó el alcalde de Progreso por el robo de siete caballos.

El entrevistado dijo que el afectado Abel Alejandro Garza Medellín presentó su denuncia en Múzquiz, luego que el sábado se percató que la cerca de alambre de su propiedad se encontraba destruida y le faltaban varios animales.

De forma inmediata, agentes de investigación en coordinación con elementos de Seguridad Pública de Múzquiz, se dieron a la tarea de buscar a los animales.

La policía investigadora cuenta con una buena línea de investigación, se espera tener el resultado, la denuncia se formalizó desde el pasado sábado en el Ministerio Público.

El alcalde de Progreso se comunicó con el delegado de la fiscalía, de forma inmediata se realizaron las acciones debidas para tomar conocimiento de estos hechos, asimismo, Servicios Periciales ya tomó conocimiento.