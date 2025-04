Denuncia amenazas del alcalde de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un gobierno opresor que mantiene a los sabinenses bajo el yugo de "Chano" Díaz, así califica el líder social Tomás Jalomo Cortés a la actual administración municipal.

"El Pueblo se equivocó al elegir a un "Tirano", un edil que facto de tolerancia intentó pegarme, ahí en las instalaciones de la Presidencia Municipal delante de algunos medios de comunicación", expresó el líder.

Dijo además que, el "nepotismo" que se da en presidencia dentro de la administración municipal 2025-2027 es solo un secreto a voces puesto que ahí en el palacio y dependencias laboran desde la mamá, la tía, y demás.

Jalomo Cortés argumentó que, dos quejas pesan contra el actual ayuntamiento y funcionarios por violación a los Derechos Humanos y discriminación, quejas que presentó el 27 y 28 de febrero puesto que al estar en la presidencia cerca de las 11:00 horas, solicitando números oficiales para los agremiados del comité al que representa, de forma despótica Martín N de la dirección de Obras Públicas en forma "burlona" se negó a atenderlo, diciéndole que no tenía derecho a nada.

"Al ver la actitud del individuo comencé a grabarlo, el cual me ofendió, intentando despojarme de mi teléfono con uso de fuerza, posterior a ello, bajo de la planta alta del palacio y se acercaron a mi unas mujeres policías, me dijeron que si era mío un carro Pontiac, retirándole las placas, sitiando el lugar varios elementos a bordo de patrullas para hostigarme aun y cuando saben que cuento con un documento que me avala como discapacitado", externó.

Aseveró que, al retirarse del lugar, los efectivos policiacos continuaron siguiéndolo, - por eso fue mi queja en contra de los funcionarios porque están violando mis derechos y, me están discriminando, cabe señalar de esto también existe antecedente ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público puesto que hablé con el licenciado Josué Reina de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, de lo cual también voy a enterar al Fiscal Federico Fernández Montañez para que esto no quede impune.

Tomás Jalomo agrega que, "pésimo" trabajo considera es el que se realiza en la actual administración tanto por parte del alcalde como por parte de funcionarios y regidores puesto que en su mayoría no saben ni como trabajar".

"Chano prometió mucho en campaña y, ahorita aquí en Agujita nos tiene olvidados", faltan obras de pavimentación, introducción de agua potable, alumbrado público, etc.

"Son muchas las anomalías que estamos viviendo los sabinenses, es mucho el nepotismo que hay en la presidencia municipal, yo no sé qué, está pasando, Chano se subió a un ladrillo y se mareó, tiene a todos a lo que él dice, por lo que en estos primeros 100 días de gobierno que están por cumplirse en los ayuntamientos, a Díaz Iribarren le doy un (CERO).", mencionó el entrevistado.

Dijo que, -A lo único que se ha dedicado el edil es nada más a hacer videos, donde está echando tortillas, donde anda bailando la Zumba, por eso le digo a Chano "Déjate de Payasadas", que recuerde, que hay muchas cosas pendientes todavía aquí en Agujita, que no se le olvide y, en su momento se las haré saber ya que no ha hecho nada por la ciudadanía-.

El ciudadano agregó que, teme por su seguridad y por la de su familia, puesto que a sus 73 años de edad, el alcalde no tuvo consideración en amedrentarlo, -Chano Díaz salió de la nada, pero le recuerdo que es un servidor público, está puesto por nosotros, mientras que los ricos únicamente se encargaron de patrocinarle la campaña-

Recuerda que, el día que se desencadenaron las represalias en su contra, llegó el alcalde al ayuntamiento y le preguntó al activista por qué difundía videos, contestándole Tomás Jalomo que él trabajaba con pruebas, -en ese momento me dio dos golpes cerca del hombro ante lo cual yo lo detuve del brazo para decirle vamos a hablar, falta mi respuesta, -él me dijo no me toques Wey, ha pero él sí, pudo tocarme- refiere el ciudadano.

Añadió que posteriormente lo citaron en presidencia con el Licenciado Alejandro secretario del ayuntamiento y el jurídico, llegando además el comandante de Seguridad Pública, pensé que me pondrían un "Cuatro", motivo por el cual le hablé a mi señora y le mande un audio, expresándole si es que me pasa algo envía esto a ciertos licenciados.

"Me queda claro que este es un Gobierno opresor, de odio, de venganza, tú no puedes hablar nada malo de Chano Díaz porque luego luego se te echan encima aun y, a sabiendas que no está cumpliendo con lo que él prometió.

Externó "Yo no voté por Chano, yo no podría darle el voto a una persona que tiene malos antecedentes y, en su momento los voy a dar a conocer.

"Nos quedó mal Chano y, al rato nos va a volver a buscar, cuidado porque al pueblo no se le olvidan estas cosas y yo lo estaré recibiendo cuando vaya a pedir el voto pero, con una tina de agua para que no se ande parando ahí, puesto que en el barrio Cocedores estamos muy inconformes con lo que está pasando" abundó.