Denuncia ante Claudia invasión de predio

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Durante su visita a la mina Pasta de Conchos, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo recibió varias solicitudes de apoyo, entre ellas del ejidatario Jacinto Rodríguez Ramos, quien pidió la ayuda para solucionar el problema de invasión a su terreno por la empresa MINOSA subsidiaria de Altos Hornos de México.

Fue durante la llegada de la jefa del ejecutivo federal al complejo minero, cuando el conocido ejidatario hizo entrega del documento que contenía toda la información sobre el caso de invasión a su propiedad por la empresa minera, que como el resto de las subsidiarias de AHMSA cerró sus puertas y con ello no solo dejó en el desamparo a sus trabajadores y sus familias, sino también los asuntos pendientes con el ejido y particularmente con la respuesta a las demandas por actos ilegales cometidos al invadir la tierra.

En su breve entrevista con la presidenta de México, Jacinto Rodríguez agradeció la atención prestada y reiteró su confianza en que se pueda hacer justicia en este caso, en el que aseguró, lo perjudica en gran manera.

"Tengo una mina en mis parcelas y no me han hecho caso nadie. Con todo respeto le hago entrega de este documento. La verdad, únicamente quiero que con apego a derecho se resuelva mi situación. Le dejo copia de eso y le digo que tengo toda la confianza en usted, no necesito la firma de usted. Es muy amable y Dios la bendiga" reiteró Jacinto Rodríguez Ramos.