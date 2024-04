"Dependemos de una Maquina para Vivir"; Derechohabientes exigen atención de hemodiálisis

SABINAS, COAH.- Tres ciudadanos denuncian públicamente mal servicio en la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la ciudad de Nueva Rosita. Son Rafael Ramos, Oscar Casas, y Juan Martínez quienes en días pasados estuvieron esperando atención médica.

La hemodiálisis se realiza en pacientes con insuficiencia renal terminal, que es la última fase de la enfermedad renal crónica. En esta última etapa los riñones ya no pueden realizar su función y funcionan únicamente entre el 10 y el 15%.

Es por ello que Rafael Ramos, menciona que el problema que tienen es que, ellos dependen de una máquina para sobrevivir, “Nos hemodializan”; por eso denuncian públicamente lo que está pasando en el IMSS, para que alguien los escuche y hagan algo al respeto.

Declaro que previo a su asistencia ya les habían cancelado las sesiones de hemodiálisis, que suelen ser alrededor de tres tratamientos a la semana; después ya se las dieron, y ahora otra vez las cancelan por presunto mantenimiento de las máquinas.

Subrayo que nadie se hace responsable, por que al momento de no darles sesión tienen que mandarlos a una clínica privada, ya que no pueden retrasar su tratamiento médico.

Dijo que el director del IMSS, les menciona que: “No dependía de El enviarlos a otro lugar (lavándose las manos), y argumentando que el proveedor de máquinas es quien tiene que darles la autorización para ir a una clínica, o a donde ellos nos envíen”, declaro el paciente.

Entre dimes y diretes no se les atiende, y exigen que los lleven a una clínica privada o que les den un traslado a Monclova o a donde sea pero que, por favor los hemodialicen, por que dependen de esa máquina ´para vivir.

Comenta que son personas de mediana y tercera edad, y no son solo ellos, son varios más, no saben con quién más dirigirse es por ello que denuncian públicamente para que por favor les pongan atención ya que su vida depende de estos tratamientos que son de por vida.

Declaro que seguido cancelan a pacientes con discapacidades, que no oyen, no miran, no hablan , no caminan, dijo es desesperante cuando se atraviesan los días festivos y fines de semana cuando descansan y no hay atención médica, piden que por favor ya den solución a estas problemáticas en donde son afectados los pacientes; y ellos solo quieren “Vivir”.