Derriba barda

SABINAS, COAHUILA.- Después de chocar en el cruce de las calles Constitución y Lamadrid en la colonia Sarabia; uno de los vehículos participantes se proyectó contra la barda de una vivienda causando algunos daños.

Fue durante la madrugada de ayer sábado cuando se reportó un choque entre dos vehículos en la colonia Sarabia, por lo cual elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el cruce de las calles Constitución y Lamadrid.

El vehículo de Sergio Iván Trinidad Escalante terminó impactándose contra una vivienda.

Momentos antes, el conductor de un vehículo Ford Escort, color arena, con placas de circulación FJD-61-80, Daniel Josué Morales de la Rosa de 35 años, que circulaba de oriente a poniente por la calle Lamadrid, impactó al vehículo Volkswagen Derby, color negro con placas de circulación FJD-5658, conducido por Sergio Iván Trinidad Escalante de 22 años, que conducía en vía libre sobre la calle Constitución, que tras el impacto terminó estampándose contra la barda del domicilio que habita el señor Nicolás Valero Morales, ocasionando daños menores y el susto a los moradores.