Desaparecen 2 menores

SABINAS, COAH.- Dos menores de edad fue reportados desaparecidos la mañana de ayer en esta ciudad lo cual alertó a familiares de los estudiantes y, a las autoridades policiacas.

Fue en la colonia Praderas del Libramiento Sur, donde Lizette Garza solicitó el apoyo de las autoridades para localizar al menor de nombre “Jesús”.

Reportan desaparecido a

este menor.

Luego de varias horas de búsqueda, el infante fue interceptado en un negocio jugando a las “Maquinitas” destacando que se estaba festejando por su cumpleaños.

También reportaron desaparecido a Ernesto Gaytán de 11 años de edad del cual postearon en redes sociales que salió de su hogar con rumbo a la escuela “Julia Tapia” institución a donde nunca arribó.

Al respecto los elementos de Seguridad Pública monitoreaban ayer diversos sectores de esta ciudad para dar con el paradero del alumno de primaria.