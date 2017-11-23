Designan nuevo Gerente de CFE

SABINAS, COAH.- La Gerencia de la subdivisión Golfo Norte de CFE cuenta con nuevo superintendente: Manuel Jesús Siller Valdés será quien esté al frente de esta gerencia y por su parte Miguel Ángel Ruíz Ibarra fue cambiado a la zona metropolitana Oriente en Monterrey, Nuevo León.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la CFE en esta ciudad de Sabinas, se dio a conocer la nueva encomienda que Siller Valdés tendrá al frente de esta zona.

Por su parte, Ruiz Ibarra quien estuvo al frente de la superintendencia de la región por un período de casi seis años, señaló estar agradecido con la nueva oportunidad que se le otorga, una responsabilidad más grande, esperando corresponder a la confianza que se le dio por parte de sus superiores.

Mencionó que se trabajó en equipo con los gobiernos municipales, avances anuales del tres por ciento anual, actualmente se tienen un poco más de 72 mil usuarios dentro de la zona y se mantiene ese mismo porcentaje de crecimiento, eso fue también una satisfacción propia de trabajar con cada una de las administraciones municipales.

Indicó que se deja una cobertura eléctrica del 99.37 por ciento dentro del ámbito de esta zona, aportando al crecimiento de la cobertura eléctrica en el Estado, el cual ocupa el liderato a nivel nacional, gracias a la labor de equipo que se ha venido realizando con diferentes dependencias.

El nuevo superintendente de CFE Jesús Siller Valdés tiene una antigüedad en CFE de 21 años, se desarrolló por 14 años como jefe de mantenimiento y construcción, posteriormente recibió un ascenso en la ciudad de Monterrey Nuevo León, como jefe de mantenimiento pero regresa a esta zona como superintendente, buscando la sinergia y el crecimiento.