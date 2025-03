Despide Trinity a 300 empleados

SABINAS, COAH.- El fantasma del desempleo mantiene en incertidumbre total a las familias de la Región Carbonífera, lo anterior, al darse a conocer a través de redes sociales sobre despidos constantes que se están registrando en la empresa Trinity Rail.

Ha trascendido que, poco más de 300 trabajadores han sido reajustados, siendo atendidos en el juzgado laboral para el pago de sus terminaciones, tras la recisión laboral obrero-patronal.

Los despidos se han incrementado a partir de este año, en el mes de febrero y de forma escalonada lo cual ha contribuido a que la base trabajadora se quede sin el sustento para llevar a sus hogares y buscar nuevas fuentes de empleo en otras naves industriales.

Hasta el momento, representantes de la empresa no han hecho pronunciamiento alguno al respecto, sin embargo, los ahora ex empleados han viralizado su situación al quedarse sin empleo, lo cual atribuyen a un contrato que presuntamente no fue concretado por la compañía con empresarios extranjeros.

Cabe señalar, Trinity Rail, es una empresa que fabrica y ofrece servicios relacionados con vagones de ferrocarril, entre sus productos se encuentran principalmente vagones tolva, plataformas y auto vagones.

La empresa fabrica y vende vagones de ferrocarril y sus componentes, desempeñan un papel importante en la cadena de suministro de Norteamérica siendo sus principales clientes empresas de ferrocarriles y transportistas.

Su objetivo es distribuir de forma segura, eficiente y sostenible sus productos, optimizando la propiedad y el uso del equipo de vagones, mejorando la propuesta de valor de la cadena de suministro en modo ferroviario.

Trinity Rail es una empresa líder en venta de vagones ferroviarios y tiene plantas en Monclova y el municipio de Sabinas.