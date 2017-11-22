Detienen a “Kiko”

SABINAS, COAH.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una persona responsable de un homicidio.

Como se recordará, el hecho ocurrió en el municipio de Múzquiz el pasado 13 de noviembre, ya se desarrolló la audiencia en el juzgado penal y se aplazó a mediados de esta semana hasta que sea la audiencia para la vinculación a proceso.

El inculpado de este homicidio es Francisco Sánchez, alias ‘El Kilo’ de 29 años de edad. Esta persona fue detenida por los agentes de la Policía de Investigación dentro de la orden de aprehensión por el delito de homicidio simple doloso.

En agravio de quien en vida llevara por nombre Jorge Alberto Vela Gutiérrez quien es la víctima y fue estrangulado en un camino de terracería al Socavón allá por la cascada de Múzquiz.