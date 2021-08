Diana Guadalupe Haro Martínez, Alcaldesa Electa de Sabinas

SABINAS, COAH.- Al definirse como una mujer de mucho trabajo, de mucho compromiso, con una formación de grandes valores, gracias al ejemplo inculcado por sus padres, Diana Guadalupe Haro Martínez, Presidenta Municipal Electa del Municipio de Sabinas, Coahuila en amena plática para LA VOZ expresó estar preparada para dar lo mejor de sí misma en la próxima administración municipal, encomienda que habrá de tomar a partir del 1 de enero del 2022.

Docente de profesión e hija del matrimonio conformado por el maestro Don Alfonso Aro Torres (finado) y María de Jesús Martínez Cabello, señala Diana que sus padres siempre estuvieron muy al pendiente de la educación de sus hijos.

"Siempre nos decían que nos condujéramos de una manera respetuosa, honesta y responsable hacia las personas, además de que proyecto que emprendiéramos lo iniciáramos bien, no dejando nada a medias pues todo tenía que realizarse con mucho esfuerzo y concluirlo a la perfección, por ello, expresa, me generaba mucha satisfacción hacer las cosas bien".

Diana Guadalupe Haro Martínez contrajo matrimonio con el empresario Eleazar Villarreal Willars de quien dice sentirse sumamente bendecida por el gran hombre que tiene como esposo ya que siempre ha sido su apoyo y su respaldo.

"Hemos hechos un gran equipo, siempre unidos y, como familia, Dios nos ha bendecido con una hija, Diana Villarreal Haro", mencionó la alcaldesa electa.

Expresa que 28 años formó parte del Gremio Magisterial y antes de jubilarse se le presentó la oportunidad de formar parte del Gobierno del Estado, asumiendo durante 14 años 9 meses la Coordinación Regional en el Servicio del Empleo, una de las buenas caras del Gobierno.

"Fueron años de mucha satisfacción, porque mi trabajo siempre era ayudar, hacer equipo con la Iniciativa Privada, coordinarme con ellos para tener en el día a día qué ofertar en cuanto a opciones de empleo para la ciudadanía que buscaban oportunidades de trabajo".

"Ahí concretamos programas muy nobles para todos aquellos ciudadanos que no se veían beneficiados en sus entrevistas, brindándoles capacitaciones a fin de que pudieran contar con una herramienta para auto emplearse, se les asignaban equipos para que iniciaran sus negocios, teníamos vinculaciones con las empresas que realizaban contrataciones fuertemente, en sí "fue un trabajo de mucha satisfacción que marcó mi vida pues fueron años en los que el trabajo era dar y servir, ayudar y lo hice con mucho gusto", menciona.

Después señala, "mi partido el PRI me da la oportunidad, de representarlos en la contienda electoral, lo cual me enorgullece que hayan visto mi trabajo y, mi desempeño, pues siempre lo hice por una satisfacción meramente personal, hacer las cosas siempre de la mejor manera, ante lo cual, fue una distinción que hayan puesto los ojos en mí para que asumiera la candidatura a la alcaldía del Municipio de Sabinas por el Partido Revolucionario Institucional".

Dijo que asumió la encomienda con mucha responsabilidad, con mucho compromiso pues sabía que sería un gran reto, sintiéndose finalmente satisfecha y muy contenta con esta oportunidad, y más aún al tener la respuesta firme y la confianza de los sabinenses puesta en ella.

"No les voy a fallar, por mí no va a quedar, yo me he de abocar a atender todas esas necesidades de las familias de este Municipio, hice el compromiso con ellos y lo voy a cumplir ante lo cual, ya estructuré mi plan de trabajo por Sabinas conformando un gran equipo para poder brindar una atención debida a los sabinenses como ellos, lo esperan.

Agregó que ya inició también la ruta de agradecimiento con reuniones de amigos, en colonias "ya que quedé de volver y voy a estar muy cercana a ellos pues para mí, representa mucho el sentir de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, porque ellos son quienes viven la situación de cerca, así que ellos me van a ir marcando la pauta para darle la atención y la solución a todo lo que tenemos que hacer por Sabinas", refirió Diana Haro.

LA FAMILIA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA POLITICA

En la política es muy importante el papel que juega la familia, y hoy la alcaldesa electa, lo palpa pues expresa; "Diana Haro no sería quien es, si no cuenta con el respaldo y el apoyo de la familia.

"Se compromete uno con la ciudadanía y es demandante la atención, a tal grado que eso lo comprenden en mi hogar, mi madre que vive con nosotros y siempre me bendice a donde quiera que voy, mi hija y mi esposo".

Diana expresa que los tiempos de Dios son perfectos y siempre han servido a la ciudadanía desde una trinchera u otra, tanto ella como su esposo, apoyándose incondicionalmente.

Haro Martínez menciona que en lo personal avizora un Sabinas moderno, un Sabinas con una eficiencia total en los servicios, un Sabinas del cual las familias se sientan orgullosos, teniendo una distinción y sintiendo una satisfacción y gusto de decir que pertenece a Sabinas.

"Yo voy a esmerarme bastante para cumplir y eficientar los servicios para que Sabinas sea una ciudad moderna, con una imagen urbana al 100, una ciudad limpia donde se pueda hacer un trabajo en equipo, en conjunto con la ciudadanía ya que es bien importante involucrarnos, todos y todas asumiendo responsabilidades".

Dijo que hay que hacer un gran trabajo en equipo, por lo cual realizará su mayor esfuerzo para contribuir por lo mejor para el municipio de Sabinas, señaló.

EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ATENDERA LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES

Tras mencionar que hay mucho que hacer por Sabinas, precisó que en los primeros 100 días de gobierno habrá de atender de lleno el problema del desabasto de agua.

"Seré una gestora incansable, estaré tocando puertas para dar solución a todas las promesas que en su momento hice en campaña, concretando programas de beneficio para todas las personas".

Indicó que además hay que eficientar el proyecto de servicio en la recolección de basura, realizar el mejoramiento de las vialidades, la limpieza de terrenos baldíos a fin de mejorar la imagen urbana, atender el rubro de seguridad a fin de que los elementos policiacos brinden un buen trato y respeto hacia la ciudadanía.

Para ello, añadió "vamos a estructurar los comités de seguridad en todas las colonias del Municipio".

Diana cursó sus estudios de preescolar en el colegio Antonio Plancarte, pero debido a que su padre quería que sus hijos cursaran su educación en escuelas de Gobierno, la alcaldesa electa estudió en la primaria "Ramón Ortiz Villalobos".

Finalmente, dado a la educación religiosa que ofrecían en el Colegio Plancarte su señora madre logró que Diana y sus hermanos regresaran a la institución en mención donde concluyó su educación primaria y también de secundaria.

Al terminar dicho ciclo, sus amigas se inscribieron en la preparatoria, pero el objetivo de Diana Haro era trasladarse a la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, donde podían inscribirse sin realizar la preparatoria, ahí estudio la Normal Básica.

Al concluir el último año, inicia la primera generación de licenciados en educación, pero Diana Haro comienza su labor docente en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, donde trabajó poco tiempo, posteriormente se presenta una oportunidad en Sabinas comenzando a laborar en la escuela Zaragoza.

En ese momento se inscribió en la Universidad Pedagógica Nacional, fijándose una meta pues decía, "para cuando yo termine mi licenciatura saldrán los primeros licenciados en educación y yo también voy a ser licenciada.

"Estudiaba los sábados y durante los veranos también estudié en la Normal Superior, la materia de Lengua y Literatura Española, pero a la vez, me quedaba en cursos intensivos de danza y folclor", dice.

Al concluir la Normal Superior se le presentó otra oportunidad de desempeñarse impartiendo clases en la asignatura de español en una secundaria nocturna cuando su padre se jubiló.

Sin embargo, comenta "al concluir la licenciatura tenía que decidirme por quedarme en primaria o secundaria optando por desempeñarme únicamente en el nivel de primaria".

Expresa finalmente que nunca se imaginó llegar a ser alcaldesa electa del Municipio de Sabinas, "mi esposo me dijo en su momento es una gran distinción, es una gran bendición a lo cual me dio mucha seguridad, hoy pienso que las oportunidades son para aprovecharlas y aceptarlas".

"Yo las acepté con mucha responsabilidad y mucho gusto, pero no ajena al saber lo que esto implica, un gran compromiso, una gran responsabilidad y, un gran reto", destacó la entrevistada, añadiendo que habrá de cumplirle a todos y, a todas las sabinenses retomando el rumbo del Municipio de Sabinas.