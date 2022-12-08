Disminuyen aves y peces en Río Sabinas

SABINAS, COAHUILA.-Una notable disminución de especies en las aguas del Río Sabinas se ha advertido en los últimos dos años, en el número de organismos manifestó José Antonio Dávila Paulin delegado local de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, atribuyó esta situación a la fragmentación del hábitat por el cambio climático y la sequía que se padeció en los últimos años.

Afecta dijo, tanto en las aves migratorias acuáticas y en los peces, señaló que antes se observaban catanos y agujas, sin embargo eso no quiere decir que se hayan extinguido, sino que se encuentran en lugares en donde no se puede observar y en menor número.

“A las aves las hemos visto en diferentes temporadas, pero cada vez son menos organismos por especies,” señaló.

En la región llegan las aves migratorias acuáticas tanto en el Rio Sabinas como en la presa Don Martín.

La CONANP realiza un conteo de aves cada año en el mes de febrero, en este ejercicio participan diversos organismos como SEMA Coahuila y ambientalista de la región, y basan su estudio en los avistamientos de distintas especies, las cuales registran en una tabla para hacer posteriormente una sumatoria.

Las aves acuáticas se concentran en el rio sabinas y en la presa Don Martin entre estos dos hábitats es que se realizan los recorridos para los conteos.

En cuanto a los peces en el rio se pueden advertir en el número de presas que obtienen los pescadores y las distintas especies, hace décadas todavía se podían pescar en el rio, besugos y bagres.