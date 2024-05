Empleada de Oxxo regresa fajo de billetes perdido; La premian por honrada

SABINAS, COAH.- Premian a una empleada de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Fundadores; por su honradez al regresar fajo de billetes, encontrados por unos clientes, así lo da a conocer la señorita Hilda Araceli Valdez Hernández encargada de turno.

La encargada de la dependencia menciona que el pasado fin de semana, se encontraban atendiendo una larga fila de clientes en las cajas de cobro, cuando una muchacha y un muchacho se le acercan y le hacen entrega de un puñado de billetes, mencionándole que estaban entre los dulces, ella sorprendida los toma y los resguarda en un lugar seguro, visible en las cámaras de seguridad, como evidencia de los hechos.

Valdez Hernández, comenta que al retirarse los clientes lo primero que hace es ir a checar las cámaras para cerciorarse quien fue la persona que dejó olvidado esa suma de efectivo, la cual observó era un varón de aproximadamente 30 y tantos años, el cual regreso al establecimiento en un lapso como de dos horas.

Dijo que al arribar el caballero estaba todo colorado muy preocupado, el cual les dijo: "Acabo de venir hace unas horas y deje un dinerito aquí, me lo saque distraído, aquí lo puse", señalando el lugar en donde lo dejó y que si no lo habíamos agarrado.

Por lo que la muchacha le dijo que si efectivamente lo tenían resguardado, e inmediatamente se lo dio, ya que como anteriormente menciona ya había checado las cámaras y lo identifico que él era el propietario de la billetiza, ya que tienen varias cámaras y se ve plenamente el rostro de quien se trataba.

Expresó que se siente bien que aun haya personas honestas. Así mismo comenta que agradeció a las personas que entregaron el dinero, los cuales le contestaron que a esta decirles que ya no hay honestidad en la actualidad: "No sí, pues no es de nosotros, aquí está", entregando el dinero en sus manos.

Reitero el agradecimiento a las personas que entregaron el dinero, así mismo señalo que no es la primera vez que se les olvidan cosas a los clientes, en ocasiones ha sucedido con teléfonos que dejan ahí, hay veces que tarjetas que es muy común, pero lo más raro es cuando dejan una cantidad fuerte de dinero y los teléfonos.

Afirma que cuando estas cosas acontecen, ella inmediatamente informa a sus líderes superiores, al cual le explican exactamente cómo acontecieron los hechos.

Cabe mencionar que el dueño del efectivo le dio una gratificación por tal acto de honradez, la cual se reúso a aceptar pero el cliente le dijo: "Insisto se lo merece, ya casi no hay honestidad".