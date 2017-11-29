Empresas cumplen con medidas de seguridad

SABINAS, COAH.- José Pichardo González, coordinador municipal de Protección Civil en el municipio de Sabinas dio a conocer que se ha logrado tener muy buenos resultados con las empresas quienes ya por ellas mismas buscan cumplir con las medidas de seguridad en sus instalaciones, además de que dan cumplimiento con los simulacros de evacuación ya que la ley así lo contempla.

El entrevistado explicó que se ha trabajado y afortunadamente se ha logrado fomentar entre los empresarios el interés de poder cumplir con lo estipulado por la ley para seguridad de los mismos empleados.

Mencionó que estas son acciones que se están tomando en esta ciudad para evitar accidentes en el municipio, y cada día está fomentándose más la cultura, enfocándose ellos principalmente a dar pláticas relacionadas con la prevención de accidentes de cualquier tipo en escuelas desde jardín de niños, primarias, secundarias, preparatorias y profesional y al parecer estoempieza a tener frutos.

“La iniciativa privada por voluntad propia en su mayoría nos pide que los estemos revisando porque se ha visto que eso fomenta la cultura de evitar accidentes como se ha visto” dijo el entrevistado.

Por ultimo mencionó que solo faltan pocas empresa por dar cumplimiento al segundo simulacro que por ley deben de realizar, con quienes ya tienen contacto para que puedan realizarlo.