Encadena padrastro a menor

SABINAS, COAH. Un menor de 12 años de edad se encontraba encadenado en el interior de su hogar, como pudo escapó de sus agresores de su domicilio ubicado en la colonia Sarabia y solicitó ayuda a los mismos vecinos que lo canalizaron a la PRONNIF.

Presuntamente es el padrastro quien lo tenía encadenado de una de sus extremidades inferiores, el pequeño dio los pormenores al personal de la PRONNIF sobre el maltrato físico que sufrió en manos de este sujeto.

El Delegado Regional de la Procuraduría General del Estado en la Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillen señaló que atendió el asunto así como el personal de la PRONNIF quienes abrieron una carpeta de investigación en relación al maltrato infantil que fue objeto el menor de edad.

Por lo pronto las autoridades decidieron salvaguardar su integridad física, por lo que el menor se encuentra resguardado, mientras se llevan a cabo las averiguaciones pertinentes al caso.

Ramírez Guillen hizo un llamado a la sociedad que no se muestren indiferentes ante este tipo de situaciones sobre todo donde los menores se encuentren en peligro, en caso de que no se quieran ver involucrados pueden realizar su denuncia en forma anónima y realizar las investigaciones pertinentes al caso.