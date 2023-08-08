Encuentran cadáver cerca de vías de tren

SABINAS, COAH. - Ayer fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba tirado a un costado de las vías del ferrocarril que conduce al ejido Puente Negro de esta Localidad.

El cuerpo se encontraba en estado de descomposición cuando fue localizado por personas que transitaban por el lugar, quienes de inmediato dieron aviso a la policía Ministerial.

Las personas que lo localizaron trataron de identificarlo, pero debido al estado de putrefacción que presentaba el cuerpo les fue imposible, los agentes peinaron el área donde fue localizado el cadáver sin que encontraran alguna pista para la identificación del hoy occiso.

El cuerpo del desconocido aparentemente no presentaba lesiones, el hoy occiso vestía pantalón de mezclilla y playera de color azul se desconoce si trae tatuajes en el cuerpo que podría identificarlo.

El cuerpo fue enviado al anfiteatro de una conocida funeraria para que le practicarán la autopsia de ley y determinar las causas de la muerte del desconocido.