Encuentran cadáver colgado de un árbol

SABINAS, COAH.- Un hombre aún no identificado fue encontrado colgado de un árbol en la Colonia Dávila, testigos apuntaban a que se trataba de Mario una persona reportada como desaparecida hace siete días.

El hallazgo se dio en la Calzada Barrio del Siete entre Jesús Garza Montemayor y Libramiento Nuevo colonia Dávila, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública quienes acordonaron el área para evitar la contaminación de la escena.

Trascendió que se trata de una persona del sexo masculino con vestimenta de playera de color negro, short de mezclilla color azul y tenis camuflajeados tipo convers y boxer de rayas blancas. Debido a la descomposición del cuerpo no se logran ver los tatuajes

Arribaron peritos en criminalística para recabar evidencias de lo ocurrido en torno a este suceso que fue reportado a la policía preventiva.

Habitantes del sector señalaban que se trataba de una persona de nombre “Mario” el cuerpo del infortunado, ciudadano que tenían más de 7 días desaparecido.

Cabe señalar el cadáver fue trasladado a una funeraria para practicarle la necropsia de ley y proceder a identificar el cuerpo.

De acuerdo al reporte de criminalística a una distancia de 6 metros se encontraba una mochila camuflajeada y otra de color azul.