Engañan a Sabinenses en Mérida

SABINAS, COAHUILA.- Juan de Dios Arguijo Nájera, Isaías Francisco Alcalá Martínez, Jorge Torres Rivera, Alfonso Valdez Mercado y Cristopher Moreno arribaron la noche del viernes 18 de agosto a Sabinas, después de una semana que salieron de su hogar en busca de una mejor vida para sus familias, pero, desafortunadamente fueron enganchados con engaños.



Al arribar, entre abrazos de sus seres queridos, agradecieron a la alcaldesa Diana Haro Martínez por todo su apoyo. "Si no ha sido por su ayuda, allá siguiéramos pidiendo en la calle para volver".

En el lugar, el secretario del Ayuntamiento profesor Mario Alberto Muñiz Nájera y la directora del DIF maestra Luz Elena Dávila Viramontes a nombre de la alcaldesa Diana Haro, los recibieron y constataron que llegaron en buenas condiciones, además de reiterarles el compromiso de la administración municipal 2022-2024 en favor de la ciudadanía en general. "Nos da mucho gusto verlos que ya están aquí, sanos y salvos".

Los cinco trabajadores de entre 18 a 32 años en su afán de obtener empleo con un buen ingreso, atendieron la invitación que les hizo un ingeniero para irse a laborar a Mérida, Yucatán en la construcción de viviendas para el Infonavit.

Ya habían trabajado con esa compañía constructora pero ahora les prometieron un pago de 5 mil pesos por semana pero al llegar allá les avisaron que serían entre mil 500 y mil 800 pesos solamente y ellos tendrían que pagar los gastos de la vivienda; al mostrar su inconformidad los echaron a la calle bajo amenazas. Afortunadamente con el apoyo de la alcaldesa Diana Haro Martínez ya están en casa.