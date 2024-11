Entre dolor y un grito de justicia, despedirán a "Mena"

SABINAS, COAH.- Familiares y amigos de Jimena Alejandra Medina Márquez, cariñosamente conocida como "Mena", la acompañarán hasta su última morada este viernes para darle el último adiós.

En un gesto de amor y solidaridad, han solicitado a los asistentes portar prendas blancas, simbolizando la paz, o en color morado, en alusión al movimiento "Ni Una Más", para condenar la violencia que arrebató la vida de la joven.

El velorio de Jimena se llevará a cabo en la Capilla La Fe, desde la 1:00 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, durante este tiempo, familiares y amigos tendrán la oportunidad de despedirse y rendir homenaje a una joven cuya vida fue truncada de manera trágica.

La comunidad se ha unido en un acto de solidaridad y apoyo, mostrando el profundo impacto que Jimena tuvo en quienes la conocieron y, a la vez en la sociedad sabinense.

Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá hacia el Panteón San Antonio en Sabinas, donde Jimena será sepultada. Este acto final de despedida será un momento de reflexión y recuerdo para todos aquellos que la amaron y apreciaron.

La comunidad de Sabinas se ha mostrado unida en su dolor, ofreciendo consuelo y apoyo a la familia de Jimena en estos momentos difíciles.

En las redes sociales, Julia Franco expresó su pesar con un emotivo mensaje: "Descanse en Paz, Jimena, no te conocí y no fue necesario, para ganarte mi corazón, un abrazo a la familia de corazón, no tengo palabras".

Este sentimiento de pérdida y solidaridad ha resonado entre muchos, corazones, destacando la huella que Jimena dejó en la comunidad del Municipio de Sabinas.

Jimena, quien estudiaba y trabajaba, era conocida por su amabilidad y su sonrisa contagiosa. Vivía con su abuelita y era una amiga leal y bondadosa.

Su partida deja un vacío inmenso entre sus seres queridos, quienes hoy enfrentan una irreparable pérdida. Las familias de esta ciudad se unen en duelo, recordando a una joven que, con su nobleza y alegría, tocó muchas vidas.