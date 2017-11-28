Entrega Gobernador Centro de Justicia Penal en Sabinas

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Más de 600 millones de pesos invirtió la administración de Rubén Moreira para posicionar a Coahuila en el primer lugar nacional en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal; un ejemplo de esto, es la instalación de 38 centros, como el inaugurado esta tarde en Sabinas, con inversión de 26 millones de pesos para procuración de justicia.

Este Centro de Justicia Penal entregado al Tribunal Superior de Justica beneficiará a más de 53 mil habitantes de esta región para desahogo de conflictos penales y cuenta con dos salas de audiencia totalmente equipadas, con inversión de 10 millones de pesos.

Junto a este Centro se trabaja en la nueva Delegación de la Fiscalía, con inversión de 13 millones de pesos; en la Unidad de Medidas Cautelares, de 3 millones de pesos; con un total de 26 millones en las tres unidades.

Leticia Decanini Salinas, Comisionada para la instrumentación del NSJP argumentó que en Coahuila esta reestructuración se convirtió como un objetivo dentro del plan de desarrollo de Rubén Moreira a fin de acercar la justicia a los coahuilenses, respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia y realizar juicios públicos orales y continuos basados en la transparencia, equidad e imparcialidad.

Señaló que esto fue posible gracias a la inversión de más de 638 millones de pesos para adecuar infraestructura, modernizar las tecnologías y capacitar a los operadores con la impartición de más de 250 cursos.

Al respecto el alcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio, expresó que este nuevo edificio ayudará a cumplir con la encomienda de seguridad, “nos enorgullece tener este centro que va a servir para impartir una real y autentica justicia”.

El Magistrado Ardían González comentó que es un orgullo que el Estado ocupe el primer lugar en la implementación del NSJP, “señoras y señores, Coahuila responde contundentemente a los retos que nos plantea el NSJP, pasando del trabajo a la consolidación y seguimos sumando acciones”, afirmó.

Rubén Moreira Valdez dijo que estas instalaciones son muy importantes porque en todo el país se realizó un cambio en la procuración de justicia, un sistema oral, con salidas rápidas para resolver los problemas y reparar lo roto en el derecho.

Indicó que para lograrlo se necesitaban edificios como estos, lo que significó para Coahuila 38 edificaciones nuevas y más de 600 millones de pesos, con un sistema que respete los derechos humanos y se eviten los abusos.

Además señaló que para cumplir con lo solicitado por el Gobierno Federal Coahuila tuvo que invertir primero en Seguridad, para lo cual se destinaron 5 mil millones de pesos, “me hubiera gustado hacer más obras, pero era una emergencia invertir en seguridad, en infraestructura destinamos 2 mil 700 y para actividad en seguridad 5 mil millones de pesos”, recalcó.

Durante el evento estuvieron presentes Marco Antonio Dávila Montesinos, secretario de Infraestructura; Carolina Morales, diputada local; Antonio Nerio, diputado; el alcalde electo de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez y empresarios.