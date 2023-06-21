Entrega padre a niños drogadictos

SABINAS, COAH.- Padre de familia desesperado por ayudar a sus hijos menores de 10 y 11 años de edad, decidió buscar un Centro de Rehabilitación para ayudarlos a salir de las drogas, la madre de familia, ambos fueron desamparados supuestamente por su madre se negaba a tomar la decisión de hacer algo por ellos.

Elementos de Seguridad Pública fueron requeridos por Yobani “N” padre de los niños para que se trasladarán a la calle Río Nilo de la colonia Infonavit quien pretendía llevarse a sus quienes vivían desde hace tiempo con su bisabuelo debido a que la madre de familia se muestra indiferente en ayudar a los niños que a su corta edad ya son adictos a la droga.

Los menores no acuden a clases por haber desertado de la escuela primaria a donde acudían debido a sus adicciones, por tal Yovani “ N” el padre de los menores solicitó ayuda ante las instancias correspondientes pero todo fue en vano.

Fue la mañana del pasado lunes cuando el padre acudió al domicilio ya señalado y con resistencia al principio no podía llevarse a sus hijos sin embargo finalmente accedieron los menores acompañarlo para que su rehabilitación.

LA MADRE ES ALCOHÓLICA

Por su parte la madre de los dos menores, se encontraba profundamente dormida bajo los efectos del alcohol, pese a que intentaron despertarla para que se despidiera de sus hijos.