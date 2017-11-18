Entregan becas a estudiantes

SABINAS, COAH.- El presidente del Club de Leones de esta ciudad de Sabinas Rafael Treviño, dio a conocer que realizaron la entrega de becas a estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

Entrevistado al respecto señaló que cada año hacen una rifa y se reúnen fondos para dárselo a los muchachos que están estudiando y que tienen necesidad de este tipo de apoyos.

Dijo que en esta ocasión tocó a estudiantes de esta universidad, en este caso se entregaron cerca de 56 becas, un apoyo que en forma global fueron de 32 mil pesos y para el mes de marzo esperan repetir la misma actividad con los mismos beneficiarios.

Mencionó que están buscando ampliar el programa para darle oportunidad a otras instituciones educativas y participen en este programa y ojalá entre más jóvenes resulten beneficiados es mejor.

Señaló que la selección se realiza a través de jóvenes que tienen buenas calificaciones y que tienen necesidad en este caso los mismos maestros y directores proponen a los maestros.

Explicó que ahora tienen la inquietud de apoyar a alumnos de la escuela de Enfermería que está en la villa de Agujita que quieren participar también.