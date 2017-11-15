Es Juárez municipio saludable

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 03 dentro del programa Comunidades Saludables en Juárez y Progreso, en esta ocasión el municipio de Juárez será catalogado como municipio saludable al reunir todos estos requisitos, lo anterior fue dado a conocer por David Mussi Garza, titular de la citada dependencia.

El entrevistado mencionó que las mujeres embarazadas deben de tener sus consultas previas, así como los niños menores de 5 años cumplan con el requisito de la vacunación en un porcentaje muy alto de estándar que pide el municipio por la salud.

En base a todo esto se crea una escala o una verificación propiamente a la comunidad, por lo tanto aprobando los puntos que se pide esta recomendación se les otorga la placa con el reconocimiento de comunidad saludable.

El entrevistado menciono que el año pasado se logró certificar a Progreso como municipio saludable, este año se va a clasificar a Juárez como municipio saludable.

Asimismo también se cuenta con entorno saludable, esto es cuando algún edificio o alguna instalación cuenta con todos los requisitos que pide el programa, se les entrega.

Durante el año pasado este programa fue para el municipio de Progreso por tal motivo se les estuvo dando su reconocimiento.

En esta ocasión se estará entregando placas y reconocimientos, para la escuela primaria, así como jardín de niños y secundaria de ambas comunidades como entorno saludable.

De la misma manera la comunidad se estará certificando como comunidad saludable las cabeceras municipales de Juárez y Progreso.