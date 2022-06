Escasean refrescos en Sabinas

SABINAS, COAH. - La falta de agua en parte de Coahuila y Nuevo León, ha provocado la escasez de refrescos gaseosos, este fenómeno nunca antes visto está afectando a los pequeños comerciantes de la localidad.

Alfredo Fuentes, comerciante de comida cacera, comentó que, lleva al menos 15 días esperando que los proveedores del estado vecino, lleguen a surtir los gaseosos de botella de vidrio, sin embargo, se le ha referido que la falta del vital líquido, ha generado el retardo en la producción de los refrescos.

"Cada semana surto entre 10 o 15 cajas de refrescos para mi negocio y extrañamente el camión de "la coca", no ha pasado a pesar que hable con proveedores, ellos me dicen que es porque no hay agua y por eso la producción se está tarando un poco más". Comentó el entrevistado.

Así mismo, recordó que, en sus más de 30 años de cocinero, nunca había sentido una crisis de agua como la que se vive actualmente, por lo que considera esto como un problema gravísimo para el país.

Por último, el vendedor externó que espera y este problema se arregle lo más pronto posible ya que, poco a poco va afectando a pequeños y grandes comerciantes, además de que el agua es indispensable para vivir.