Esferas ciudadanas, crecerán en el 2023

Sabinas, Coahuila.- La administración municipal 2022-2024, puso en marcha el programa denominado "Esferas Ciudadanas", donde se brinda atención a diferentes grupos vulnerables para ayudarlos de manera integral, desde regularización educativa, prevención de conductas de riesgo, actividades para fomentar la convivencia y evitar situaciones depresivas.

Es un programa que tiene visión y objetivos específicos y nació a iniciativa de la alcaldesa Diana Haro Martínez, al detectar durante su campaña ésta necesidad en las diferentes colonias, barrios, comunidades y ejidos.

En ella se conjuntan los esfuerzos de la comunidad y el gobierno municipal ante la petición reiterada de la ciudadanía, de atender los grupos más vulnerables en necesidades de formación emotiva, atención a adultos mayores, regularización educativa de infantes, formación de los hijos, prevención de conductas de riesgo, atención psicológica, terapias emocionales, etcétera.

Lo anterior aplica con el apoyo de las empresas súper Gutiérrez, donde la directora general Araceli Gutiérrez Salinas, colabora de manera directa en este y otros beneficios hacia el municipio; de igual forma la cadena Oxxo, que permite el funcionamiento de otra esfera más en el Centro Comunitario de la Villa de Agujita.

El objetivo es crecer e integrar otras Esferas Ciudadanas más durante el próximo año, con atención en cursos- taller, tales como manejo del estrés, terapia del perdón y grupo de la edad de oro, con un programa integral de pláticas, ejercicios, actividades manuales, recreación y culturales.