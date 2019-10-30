Esperan contratos de carbón

SABINAS, COAH.- Productores en el ramo del carbón continúan con la incertidumbre que guarda la congelación de los contratos del mineral ante CFE, pues se tenía la esperanza de recibir información concreta el pasado lunes lo cual no ocurrió.

César Ceniceros Marín, Presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, señaló a LA VOZ que esperan en estos días cuando se informe sobre la firma de la ampliación de los contratos.

Lo que se busca es lograr un mecanismo que logre la firma multianual a partir del próximo año 2020, pues sostuvo el ingeniero que la intención de Manuel Bartlett Díaz es dar continuidad a las transacciones entre carboneros y la paraestatal durante este mismo año.

Destacó que lo que se busca también es realizar una certificación de productores para que en el 2020 sea pública y tengan acceso a realizar la venta de carbón, esto mediante un censo previo de carboneros que ya se efectuó tomando en consideración la capacidad del volumen que tienen de producción en cada una de las minas.

Aclaró Ceniceros Marín que aún no está definido dicho proceso de licitación, pero sí ay prioridad para que a partir del próximo bimestre se tengan contratos de entre 3 y 4 años lo cual solucionaría en parte dicho problema al no tener bien definidos los volúmenes.

Acentuó que de regresar a los sistemas anteriores está complicado, pero de mantener dichos volúmenes, la región se mantiene activa, de tal manera que con lograr el 30 por ciento del consumo del carbón es suficiente por lo pronto, equivalente lo anterior a 3 millones 200 mil toneladas.

Mientras tanto hay que seguir insistiendo para que alguien de CFE o el Gobernador tenga informes de la reactivación del contrato que está vigente.

Pues el compromiso con el director de la Comisión fue que la continuidad no se iba a perder en este caso hablando de noviembre y diciembre.

Agregó que CFE puede comprar hasta el 50 % de carbón lo que equivale a 160 mil toneladas, “pueden comprarnos el 30 o el 40 %, no sabemos, pero de que iba a dar continuidad el director de Comisión así lo dijo motivo por el cual estamos en espera de que eso se defina”.

Agregó que están preocupados porque la semana empieza a correr, “ya están surtiendo mineral y nosotros estamos en espera que alguien nos diga si se firma la ampliación”.

Por último el productor, solicitó al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, les brinde el apoyo e interceda en la decisión de Comisión para que se dé la continuidad.

“Nosotros es lo que peleamos pues si bien lo van a dar o si bien dijeron que lo dan, no se puede ser discontinuos en la operación, y sí el día de ayer se venció un contrato pues el día de mañana tiene que reanudarse porque la minería no opera así con discontinuidad”, detalló.

De no lograrse lo anterior en Noviembre y Diciembre, el entrevistado abundó “tiene que darse la continuidad porque hubo un compromiso, tiene que darse el volumen, porque los compromisos son compromisos y la palabra de los funcionarios se cumplen”.