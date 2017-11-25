Estudiantes participan en concurso de matemáticas

SABINAS, COAH.- Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos de la Villa de Agujita se encuentran participando en un concurso interno de matemáticas el cual tiene como objetivo tener buenos resultados en el examen “Planea”.

Mario Gutiérrez director de esta institución educativa dio a conocer que por segundo año consecutivo se lleva a cabo este concurso en donde primero se aplica a la totalidad de los estudiantes un examen y luego se elige a los mejores 5 de cada salón realizando una eliminatoria.

Dijo que durante el día de ayer se la aplicó un examen a los mejores con un total de 20 reactivos, consistentes en habilidades matemáticas.

Señaló que se tiene un concurso regional y posteriormente uno estatal donde también a diario hacen un reto en el Cecytec como lo hacen en todo los Cecytec del estado de Coahuila, donde todos participan y a diario los jóvenes participan, esto se hace durante la hora del receso donde se les permite el uso del celular y de las redes sociales para que interactúen con los maestros y a quienes ganen se les da un punto de premio, siendo alrededor de 20 retos y a quienes ganen más puntos se les estará entregando un premio en el mes de diciembre.