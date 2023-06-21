Evacúan a guardería

SABINAS, COAH. - Evacúan a los niños de la guardería Smart Kids, debido a un corto circuito que se generó por el uso excesivo en los equipos de minisplit, gracias a un transeúnte que pasaba en esos momentos se percató de lo sucedido alertando al personal poniendo a salvo a los menores que están bajo su cuidado.

Afortunadamente los niños desde 45 días de nacido hasta los 4 años de edad, se pusieron a salvo gracias al personal que se movilizó evacuando a los pequeños de la guardería después que se activó la alarma por parte de la encargada del centro Marisa Macaria Briones.

Los cuerpos de auxilio fueron alertados de estos hechos y de inmediato se concentraron los elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, bomberos y una ambulancia de la Cruz Roja para actuar en caso de alguna emergencia que llegara a suscitarse.

El cuerpo de bomberos logró controlar la situación, posteriormente realizaron una inspección en el interior de la guardería para verificar que todo estuviera en perfectas condiciones para la tranquilidad del personal encargados de cuidar a los pequeños.

Alarmados por la situación, padres de familia y abuelos acudieron a la guardería para verificar el estado de salud de los niños, de inmediato los llevaron a sus domicilios mientras que las corporaciones correspondientes atendían el llamado.