Exhortan a paisanos a afiliarse al AFORE.

SABINAS, COAH. – Sergio Guanajuato Rodríguez, experto en trámites de pensiones, ofreció importantes recomendaciones para las personas que trabajaron en México, emigraron a Estados Unidos y ahora buscan regresar para tramitar su pensión.

En entrevista, Rodríguez explicó que uno de los principales obstáculos para este sector de la población es la conservación de derechos. "Mucha gente trabajó aquí 15 o 20 años, y posteriormente se fue a Estados Unidos. A la edad de 55, 60 o 65 años, optan por regresar a México y buscan pensionarse. El primer impedimento es que no tienen la conservación de derechos, lo que significa que necesitan cotizar nuevamente al Seguro Social para recuperarla", señaló el especialista.

Guanajuato Rodríguez explicó que para quienes ya completaron las 500 semanas de cotización, el problema siguiente es la falta de inscripción en una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro). "Lo que se recomienda es que, desde que una persona empieza a pensar en hacer esos trámites, comience a buscar información sobre cómo registrarse en una AFORE", indicó.

El experto comentó que ha atendido a varios casos similares. "Hay alrededor de cuatro personas de Estados Unidos que he asesorado y que no tenían registro en ninguna AFORE. Esto también ocurre con personas que residen en México, ya que no tienen la cultura de verificar en qué AFORE están registrados", mencionó.

Rodríguez subrayó la importancia de estar informado y tomar decisiones sobre la AFORE de manera consciente. "Cuando hago un trámite, siempre hago la pregunta obligada: ´¿En qué AFORE estás registrado?´ y muchas personas no lo saben. Si fueron asignadas automáticamente a una AFORE pero nunca llevaron documentación o hicieron el trámite de huellas, pueden cambiarse a la AFORE que ellos prefieran", aclaró.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a las personas que planean regresar a México para que se informen con tiempo y acudan con un asesor en pensiones. "Es importante prepararse y no dejar estos trámites para el último momento. Así se pueden evitar retrasos y asegurar que recibirán los beneficios que les corresponden", concluyó.