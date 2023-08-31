Exigen diputados rescate de mineros

SABINAS, COAH.- Con la finalidad de brindar certeza a las familias de los mineros fallecidos en “Pasta de Conchos” en San Juan de Sabinas y el pozo “El pinabete” se envió un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que informe sobre el programa o plan que contenga el cronograma de las labores que se llevan a cabo para el rescate.

Lo anterior fue informado por el diputado Jesús María Montemayor Garza, del grupo parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”, pues aseveró, al momento no se ha concretado ninguno de ellos a pesar de lo anunciado.

Agregó que las fechas tentativas para el reinicio de los trabajos de rescate se retomarían el 14 de abril en Pasta de Conchos, sin embargo, la organización Familia Pasta de Conchos el pasado 15 de agosto, informó que la propia CFE les comunicó que en las obras que supuestamente se reiniciaron en abril, no hubo avances.

Además recordó que proveedores locales bloquearon recientemente los accesos a los trabajos de recuperación con el argumento que, la Comisión Federal de Electricidad no les ha liquidado un adeudo que arrastran desde hace meses y que asciende a millones de pesos.

Por si fuera poco, hace algunos días, diversos medios de comunicación de nuestro Estado informaron que la Comisión Federal de Electricidad declaró desierto el concurso para adjudicar la construcción del sistema de extracción de agua almacenada en Pasta de Cochos, siendo ya, en un periodo menor a un mes, la segunda ocasión que no se logra concretar la licitación.

“En cuanto al pozo de carbón “El Pinabete”, en Sabinas, un año después, los mineros aún no han sido rescatados, ya que han existido ciertos contratiempos de la propia autoridad para el rescate”, abundó el entrevistado.

Esta situación ha sido un duelo diferido ya que lo único que se pretende hasta ahora es la recuperación de estos mineros pues si bien se han hecho trabajos de red de bombeo para desalojar el agua para la excavación, la realidad es que el proceso ha sido lento y de avances poco significativos.

Añadió el diputado que las propias autoridades de Protección Civil plantearon, en principio, un plazo de entre 6 y 11 meses para la conclusión de los trabajos, pero ese plazo se ha ido alargando y la espera que han tenido que pasar los familiares y las esposas de estos trabajadores ha incrementado la incertidumbre y desesperación entre ellos, ya que cada día que pasa, el futuro resulta incierto.