Exigen justicia padres de Gaby

Sabinas, Coah.- El ex Alcalde de Juárez, Sergio Kobel reclama a las autoridades competentes la falta de información sobre el proceso que se lleva en contra de los asesinos de su hija. Visiblemente afectado aún por el dolor luego de la muerte de su hija la también ex Alcaldesa de Juárez Gabriela Kobel Lara, Sergio Kobel Romanía aseguró que se siente frustrado porque no saben que no saben nada sobre el juicio en contra de David N. “Mi esposa y yo como víctimas tenemos derecho a saber qué pasa con las investigaciones, pero no nos dicen nada, cuando hacemos declaraciones, nos piden que no digamos nada públicamente, según porque entorpecemos el proceso”.

Pero dijo que ya ha pasado tiempo suficiente, la audiencia de seguimiento se ha diferido varias veces y requieren tener información, pero no les dicen nada.

“Deben tomarnos en cuenta, porque la víctima directa era nuestra hija, y nos sigue doliendo en el alma lo sucedido”, indicó.

Aseguró que él y su esposa Olga Lara de Kobel solo se enteran de lo que sucede a través de los medios de comunicación, pero oficialmente no hay nadie que les diga nada, a no ser porque nos reclamen que hacen declaraciones.

Cabe destacar que el ex alcalde Sergio Kobel ha expresado también su sentir en las redes sociales, donde expresa su impotencia por la situación de que se encuentran desinformados sobre el procedimiento legal, que se sigue a causa de la muerte de su hija.