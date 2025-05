Familia de Jimena exige justicia y fin a la impunidad tras su asesinato

SABINAS, COAH.- La familia de Jimena Alejandra Medina Márquez, joven víctima de homicidio en noviembre de 2024, exige justicia plena y que los responsables paguen conforme a la ley, sin permitir la impunidad, declaró su padre, Jorge Humberto Medina Cortés.

En la última audiencia, se solicitó una oportunidad para el menor involucrado en el caso, argumentando que su participación en el ocultamiento del cadáver no es delito grave. Sin embargo, el señor Medina Cortés rechazó esa posibilidad: "No es justo que pidan una oportunidad que no dieron a mi hija. Ocultó la verdad durante cinco días y nos mantuvo en la angustia de no saber qué le pasó ni dónde estaba", afirmó.

El padre de Jimena pidió al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, que se aplique la ley con rigor y se garantice que no habrá impunidad. La familia sólo desea que se haga justicia para Jimena, una joven estudiante con sueños y proyectos de vida truncados.

Finalmente, reiteró su confianza en que la justicia actuará con firmeza y que los homicidas asumirán la responsabilidad por este lamentable crimen.