Extorsionan a nombre de jefe policiaco

SABINAS, COAH.- El Director del Mando Único Leonel Payan denunció que sujetos de Nuevo Laredo Tamaulipas haciéndose pasar por su persona extorsionaron a una familia con 700 pesos que se depositaron en una tienda de conveniencia, son varias las quejas que están recibiendo en la corporación sobre el particular.

El funcionario público explicó que las llamadas telefónicas de extorsión las realizan delincuentes de Nuevo Laredo Tamaulipas, a esta conclusión llegó después de revisar la lada 867 que pertenece a esa ciudad.

Los sujetos utilizando su nombre engañan a las personas sobre la presencia de hombres armados en los domicilios de los afectados y posteriormente les solicitan el dinero al señalarles que pertenecen a un grupo delictivo que están en contubernio con el Director del Mando Único.

Leonel Payan se deslindó de estos actos que están manchando su reputación, además dijo ignorar el por qué los presuntos responsables utilizan su nombre para cometer sus fechorías.

Ante esta situación el funcionario Público pidió a la ciudadanía no caer en las llamadas de extorsión, sobre todo no contestar llamadas de ladas que no pertenecen a la Región Carbonífera, hizo hincapié de denunciar este tipo de hechos a las autoridades policíacas para que investiguen los hechos.