Fallece impulsor de la reconstrucción del puente peatonal en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Consternación y tristeza género la muerte repentina del profesor jubilado Juan Fernando Vázquez Velázquez, gran impulsor para lograr se llevará a cabo la reconstrucción del puente a desnivel sobre el río, a un costado de la carretera de esta comunidad, lo cual beneficiaría principalmente a estudiantes de la Escuela Agropecuaria.

En vida dijo que, haría todo lo posible por colocar un puente para que cruzaran los estudiantes hacia su centro de estudios, él se dio a la tarea de realizar actividades y retirar la estructura destruida por la venida de agua años atrás.

Posteriormente el docente sostuvo una plática con el Gobernador Manolo Jiménez quien le dijo: "ya no te preocupes, ya no hagas actividades, la reconstrucción del puente peatonal se va a hacer 100 por ciento por el Gobierno del Estado" lo cual fue observado por el maestro quien desafortunadamente falleció este fin de semana no logrado ver concluido el fruto de su labor.

Vázquez Velázquez enfrentaba problemas de salud, fue internado en la clínica del ISSSTE perdiendo la vida y dejando un gran vacío en la comunidad.

El maestro jubilado apoyó al cien por ciento a los ejidatarios, trabajó mucho por el ejido pues era parte del mismo, y eso hay que reconocerlo.

Hoy los lugareños de la Villa San Juan están de luto al enterarse de esta noticia, la muerte repentina del profesor.

Su dedicación y trabajo por el ejido y la educación de los jóvenes es reconocido por todos, y su legado vivirá en la memoria de quienes lo conocieron.

La reconstrucción del puente peatonal, que beneficiará principalmente a los estudiantes de la Escuela Agropecuaria, será un tributo a su memoria y un reconocimiento a su incansable lucha por mejorar la calidad de vida de su comunidad (DEP).